Felipe Prior recebe das mãos do vereador Rudinho a Indicação Coletiva aprovada lhe concedendo o Título de Cidadão Atalaiense

Durante a live Natal Solidário realizada na noite desta sexta-feira (29), no município de Atalaia, o vereador Rudinho Rodrigues entregou em mãos a Felipe Prior, a Indicação Coletiva aprovada por todos os vereadores da Câmara Municipal, lhe concedendo o Título de Cidadão Honorário de Atalaia.

“Durante a pandemia do coronavírus o Prior nunca mediu esforços para vim à Atalaia, arrecadar toneladas de alimentos para doar à população, juntamente com o Aloísio. Nada mais justo do que todos os vereadores de Atalaia, pois foi uma votação unanime, aprovar este nosso pedido lhe concedendo o Título de Cidadão Atalaiense. Então Prior, esteja onde estiver, quando sentir vontade de vim à Atalaia, pode vim, pois você é um cidadão atalaiense”, destacou o vereador Rudinho.

O vereador explicou que na próxima oportunidade que o ex-BBB estiver em Atalaia, irá receber este Título em sessão solene realizada na Câmara Municipal de Atalaia. “Por que você merece, por tudo que você fez pela população mais carente de nossa cidade”, completou Rudinho.

Felipe Prior, que recentemente recebeu o prêmio de Rei do Instagram, destacou que a homenagem recebida dos atalaienses é mais importante. “Estou muito feliz. Ontem recebi um prêmio, mas esse aqui para mim representa muito mais”.

A live Natal Solidário foi mais uma importante ação realizada por Aloísio Chulapa e Felipe Prior, para buscar ajudar a população carente do município. Ao longo dos últimos anos os dois amigos, com o apoio de parceiros, realizaram outras ações sociais que arrecadaram toneladas de cestas básicas que ajudaram a amenizar um pouco mais o sofrimento de famílias carentes de Atalaia, principalmente neste período de pandemia.