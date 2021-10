Em entrevista, Marcos Rebollo destaca avanços da Guarda Municipal, seu trabalho social e a força de grupo político em prol de Atalaia

O vereador Marcos Rebollo (MDB) recebeu na manhã desta terça-feira (26) em seu gabinete, conhecido como “O Gabinete do Povo”, o radialista Adaias Ferraz para uma entrevista exclusiva à Rádio Web do site Atalaia Pop.

Na oportunidade o vereador, que está exercendo seu terceiro mandato consecutivo como representante dos atalaienses na Câmara Municipal, falou sobre seu trabalho no Poder Legislativo, as ações sociais que vem desenvolvendo em beneficio dos atalaienses, elogiou o Governo da prefeita Ceci Rocha e destacou as importantes parcerias que tem com a deputada estadual Fátima Canuto e o deputado Davi Davino.

Guarda Municipal efetivo na cidade de Pilar, permutado para exercer seu trabalho no município de Atalaia, Marcos Rebollo tem um trabalho incansável em buscar de melhorias para essa categoria e destacou alguns avanços deste órgão através de sua atuação na Casa Legislativa.

“As nossas ações para a Guarda Municipal não ficaram só restrita a Atalaia. Participei de todas as ações na cidade de Pilar. Risco de vida e outras conquistas que o guarda do município de Pilar tem e os de Atalaia estão galgando, mas vamos chegar lá, pois temos uma prefeita que tem interesse que a Guarda cresça, seguindo o modelo implantado na cidade vizinha. Temos uma Guarda com uma estrutura que nunca teve aqui em Atalaia, onde temos três viaturas, fardamento digitalizados, que somos os primeiros guardas municipais do Estado a utilizar. Adicional noturno, hora extra, que estavam cortadas. O guarda de Atalaia está motivado em vestir a farda. Guardas que estavam desmotivados pela questão do salário. Hoje tem o salário e toda a estrutura disponibilizada pela prefeita, consequentemente indicações do vereador Marcos Rebollo”, destaca o vereador.

Marcos Rebollo destacou sua satisfação em fazer parte do grupo político de Fátima Canuto, Renato Filho e Ceci Rocha. “Tô muito feliz por fazer parte de um grupo campeão, um grupo vencedor, um grupo que faz politica com maestria. Esse grupo da deputada estadual Fátima Canuto, onde temos uma deputada a 12 quilômetros de Atalaia, mas tão presente. Nunca tivemos uma deputada tão atuante, tão ativa em nosso município”.

O vereador vem tendo também um trabalho de destaque na área social, ajudando muitas famílias carentes do município. “É um trabalho cansativo, doloroso, que as vezes levamos pedradas, mas faço com prazer, pois sei que estamos ajudando os atalaienses na área da Saúde, com laqueaduras, partos, cirurgias, agora exames e cirurgias dos olhos, na parte de otorrino, sem contar também no apoio a pratica esportiva no município”.

Confira logo abaixo a entrevista na íntegra com o vereador Marcos Rebollo: