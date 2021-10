Última rodada define os classificados para as quartas de final do Atalaiense de Futebol da 1ª divisão

A competição que reúne a elite do futebol atalaiense definiu neste domingo (24), sete classificados para a segunda fase do Campeonato Atalaiense de Futebol, que é organizado pela Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Esportes e Lazer.

Partida adiada entre Elite e Náutico, pelo Grupo D, vai definir a última vaga da competição. Náutico e Goiás disputam a segunda vaga do grupo.

Melhor equipe da fase de grupos, o Vira Copos venceu as quatro partidas que disputou, com 12 gols marcados e apenas 1 gol sofrido. Neste domingo, em confronto que valia a liderança do Grupo D, não tomou conhecimento do Goiás e aplicou uma goleada por 4 a 0. Edvânio Correia duas vezes, José Walber e Thiago Alves marcaram para o tetracampeão atalaiense.

A última rodada do Grupo C foi repleta de emoção. Até então líder do grupo, o Vila Nova com 7 pontos, enfrentou o Grêmio Porangaba com 6 pontos. Com gols de Ariel, Cícero e Klemerson, o tricolor da Porangaba venceu por 3 a 1, ultrapassou o seu adversário na tabela e garantiu a classificação. José Arthur descontou para o Vila Nova.

No outro jogo do Grupo C, o Escurinho então com 6 pontos, não tomou conhecimento do Cruzeiro (4 pontos) e goleou por 6 a 0, garantindo a primeira colocação do grupo pelo saldo de gols. Leandro (3x), J. Carlos, Rodolfo e Fernando balançaram as redes.

Quem garantiu a primeira colocação no Grupo A foi a equipe do Show de Bola. Jogando no campo da Comesa, venceu o Palmeira por 4 a 3, num dos melhores jogos da primeira fase. Alexandro (2x), Bruno e Leandro marcaram para o Show de Bola e Marcos, J. Caetano e Joelson para o Palmeira.

Pelo Grupo B, festa do Povoado Chã da Jaqueira. Chã da Jaqueira da Floresta e Jaqueirense venceram seus jogos por W.O e são respectivamente, primeiro e segundo colocados do grupo.

A rodada também marcou a definição dos quatro rebaixados para a Segunda Divisão do Atalaiense 2022. Sem nenhum ponto conquistado, CSA, Girador, Asa Branca e Jovem Branca estão rebaixados.