Meninas do Atalaia FC estreiam em casa na Copa Rainha Marta 2021

Atalaia FC conta com o total apoio da Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Jogando em casa no estádio O Luizão, as meninas do Atalaia FC encararam seu primeiro desafio na Copa Rainha Marta 2021, na tarde deste último domingo, 24 de outubro.

Não faltou raça e empenho pra equipe atalaiense, que enfrentou o Coiteense, perdendo o jogo pelo placar de 3 a 1.

O resultado fica em segundo plano diante da grandiosidade e importância deste projeto que conta com o total apoio da Prefeitura Municipal de Atalaia, através de sua Secretaria de Esportes e Lazer, com o objetivo de incentivar a prática esportiva para o público feminino.

Para conseguir a classificação o Atalaia FC, que folga nesta segunda rodada, precisa torcer por uma derrotar do Coiteense, para decidir a classificação na terceira rodada e última rodada, fora de casa, contra a equipe do Terrenense.