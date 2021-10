Tem início as obras de pavimentação asfáltica do acesso ao Distrito Porangaba, em Atalaia

Já começou as obras de pavimentação asfáltica do acesso ao Distrito Porangaba, ligando aquela comunidade à BR-316, em Atalaia, através do Alagoas de Ponta a Ponta, programa do Governo do Alagoas.

A obra que vai garantir muito mais qualidade de vida e segurança viária aos moradores do mais distante Distrito de Atalaia, é uma importante conquista do Governo da prefeita Ceci Rocha junto ao Governo do Estado, em atendimento a uma indicação da deputada estadual Fátima Canuto.

Serão 1,5 quilômetros de estrada totalmente asfaltada, beneficiando diretamente 3 mil moradores daquela região.