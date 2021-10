Atalaia FC vai representar o município na Copa Rainha Marta 2021

Meninas do Atalaia FC vão mostrar a força do futebol feminino de Atalaia na Copa Rainha Marta.

A equipe de futebol feminino Atalaia FC representa o município na 6ª edição da Copa Rainha Marta, competição organizada pelo Governo de Alagoas, através de sua Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude – Selaj. Atalaia será um dos 16 municípios alagoanos presentes na disputa que visa fortalece o futebol feminino no Estado.

Atalaia FC é um projeto que conta com o apoio total do Governo Municipal, através da Secretaria de Esportes e Lazer, como forma de incentivar e fortalecer a prática do esporte para o público feminino do município.

A competição teve início em solenidade realizada nesta última quarta-feira (20), com a partida entre as equipes do Acauã e Sport Clima Bom, que empataram em 1 a 1, no estádio Rei Pelé. A solenidade de abertura contou com uma convidada especial, a ex-jogadora da seleção brasileira, Maurine Dorneles, e uma ação que tem como objetivo à preservação da saúde das mulheres.

No Grupo F, as atletas atalaienses fazem sua estreia neste próximo domingo, 24, jogando em Atalaia, às 15 horas, contra a equipe do Esporte Clube Coiteense. A outra equipe do grupo é o Terrense FC.

Apenas a primeira colocada do grupo avança para as quartas-de-finais.

Representaram a equipe na solenidade de lançamento da Copa Rainha Marta 2021 o treinador da equipe atalaiense, Anderson Henrique e José Ronaldo, integrante da comissão técnica. Ambos também fazem parte da equipe da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Confira quem são as 20 atletas que fazem parte do elenco do Atalaia FC:

Aline Rodrigues, Ana Carolina, Tamires Beatriz, Maria Juliana, Mercia Martos, Tainara, Sara Maria, Aline Ranyelle, Maria Caroline, Manuela Fernanda, Alaisse, Maria Joana, Joelma, Missiele, Maria Morgana, Maysa Montenegro, Marianna, Patricia Damião e Manuela da Silva.