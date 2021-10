Em entrevista, vereador Cicinho Melo fala sobre sua reeleição para presidir a Câmara no próximo biênio

O presidente da Câmara Municipal de Atalaia, vereador Cicinho Melo, recebeu em seu gabinete o radialista Adaias Ferraz, em uma entrevista exclusiva para Rádio Web do site Atalaia Pop. A entrevista foi realizada nesta última terça-feira, 19 de outubro.

Na oportunidade, o presidente do Legislativo atalaiense falou sobre sua reeleição para comandar a Câmara no próximo biênio 2023/2024.

“É importante que somos atalaienses e tem um projeto de desenvolvimento da nossa cidade, continue marchando para o bem de Atalaia. Sentei com os vereadores e acharam por bem me conduzir para o segundo biênio, até porque aqui estamos respeitando os direitos de cada vereador, independente de ser situação ou oposição. Para mim é uma satisfação muito grande, poder por mais dois anos contribuir com os vereadores, para conseguirmos junto com o Poder Executivo, aprovar os projetos que venham beneficiar a nossa população”, destacou o presidente.

O próximo biênio marcará a terceira oportunidade do vereador Cicinho Melo em conduzir a Casa Hilton Agra de Albuquerque.

Na entrevista, o vereador também destacou outros assuntos referentes ao município de Atalaia, sobre sua condução nos trabalhos da Casa, entre outros.

Confira na integra a entrevista exclusiva: