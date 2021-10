Prefeita Ceci Rocha participa da inauguração do Centro de Inovação do Polo de Tecnologia de AL

Ceci Rocha participa da inauguração do Centro de Inovação do Polo Tecnológico - CIPT, no bairro do Jaraguá.

Nesta quinta-feira (21), a prefeita de Atalaia Ceci Rocha esteve em Maceió onde participou da inauguração do Centro de Inovação do Polo Tecnológico - CIPT, no bairro do Jaraguá. O evento contou com a presença do Governador Renan Filho.

Trata-se do maior investimento já feito no setor de ciência e tecnologia em Alagoas. O CIPT irá resultar no fortalecimento das empresas locais e também atrair novos empreendimentos na área tecnológica nacional e internacional, trazendo competitividade entre as empresas e estimulando o desenvolvimento econômico do estado, com inovação e empreendedorismo.

Ceci Rocha já esteve à frente da Secretaria de Ciência da Tecnologia e da Inovação de Alagoas – Secti e destacou a importância do CIPT para o Estado. “É desenvolvimento e tecnologia para o nosso estado. Meu coração está feliz pela conquista. Eu já estive a frente à da secretaria e parabenizo o Governo de Alagoas pela inovação”, destaca a prefeita.