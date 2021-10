Câmara de Atalaia aprova indicações da vereadora Janaína do Cal

Vereadora Janaína do Cal durante a sessão ordinária desta terça-feira (19).

A Câmara Municipal de Atalaia aprovou na Sessão Ordinária desta última terça-feira, 19 de outubro, três indicações apresentadas pela vereadora Janaína do Cal (MDB), solicitando melhorias para várias localidades do município.

Com a proximidade do Dia de Finados, em 2 de novembro, a vereadora solicitou em sua indicação 34/2021, a limpeza, pintura e reposição de lâmpadas em todos os cemitérios de Atalaia. “Objetivando a conservação dos cemitérios, tendo em vista o fluxo de pessoas agora no Dia de Finados.

Também solicitou, em sua indicação 35/2021, da Secretaria Municipal de Infraestrutura que envie a máquina para realizar reparos na estrada que liga o Distrito Ouricuri a localidade conhecida como Toca, melhorando o acesso a referida localidade.

Já em sua indicação 36/2021, a vereadora Janaína solicita da prefeita Ceci Rocha e da Secretaria de Infraestrutura, que seja feito o saneamento e calçamento da rua por trás do Clube do Povoado Olhos D’água.

“A rua encontra-se com esgoto a céu aberto, causando problemas de saúde a população, além de causar sérios transtornos de alagamentos nas residências”, destaca a vereadora Janaína do Cal em sua indicação.