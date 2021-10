CEI Professor Gélio Malheiros realiza evento em alusão ao Outubro Rosa

Na manhã desta quarta-feira, 20 de outubro, o CEI PROFESSOR GÉLIO MALHEIROS DE MIRANDA CABRAL, em Atalaia, realizou um evento em alusão ao Outubro Rosa com o tema: "Prevenir é a melhor forma de lutar".

O evento teve como objetivo conscientizar toda comunidade escolar nos cuidados preventivos de combate ao câncer de mama, neste mês o qual se detém a propagar dados preventivos e ressaltar a importância de olhar com atenção para saúde, tanto da mulher como do homem, além de lutar por direitos como atendimento médico e o suporte emocional, garantindo um tratamento de qualidade. “Quebre Tabus, fale a respeito, faça o autoexame e salve sua vida”.

A abordagem do tema com a participação das seguintes especialistas : Professor Amaro (Educador Físico), Professor Liu Melo (Educador Físico), Cássia Costa (Psicóloga) e Lays Melo (Enfermeira).

Diante das abordagens foram apresentados sub temas relacionados a saúde física e mental .

Os professores Liu Melo e Amaro apresentaram de maneira dinâmica e esclarecedora a importância das atividades físicas na prevenção de doenças e melhoria da auto estima .

A enfermeira Lays Melo realizou um bate papo mostrando a importância dos cuidados que devemos ter com o nosso corpo, focando na realização do autoexame , mamografias , visitas periódicas ao mastologistas e também realizou esclarecimentos sobre os mitos e verdades do que pode vir a causar o câncer de mama.

A psicóloga Cássia Costa expôs de maneira clara e objetiva a importância dos cuidados com a saúde mental , pontuando alguns gatilhos que se não cuidados podem vir desencadear desequilíbrios na saúde emocional , levando assim o aparecimento de algumas doenças como : Ansiedade , depressão, síndrome do pânico e etc .

Participaram desse evento a equipe diretiva, professores , recreadores, assistentes administrativos , pais e responsáveis. Representando a Secretaria Municipal de Educação a Coordenadora geral da Ed. Infantil Andreia Vieira e a Coordenadora da Busca Ativa Thamires Félix, também prestigiou o evento.