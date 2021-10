Anderson Medeiros cobra melhor atendimento aos consumidores que procuram a sede da Equatorial em Atalaia

O vereador Anderson Medeiros (PSC) usou suas redes sociais na manhã desta quarta-feira (20), para denunciar o atendimento prestado pela empresa Equatorial Alagoas com os consumidores que procuram a sede da empresa no município de Atalaia.

Segundo o vereador, que esteve pessoalmente visitando o Posto de Atendimento, que fica em frente a Escola Estadual Floriano Peixoto, os funcionários pedem que os usuários aguardem no lado de fora para evitar aglomeração. “A questão é que do lado de fora a empresa não oferece nenhuma estrutura e a empresa não está dando nenhum suporte para que as pessoas possam aguardar seu atendimento com comodidade, estando expostas ao sol e chuva, numa grande falta de respeito com a população”, reclamou o vereador.

Anderson Medeiros esteve na Câmara de Vereadores, onde protocolou um Requerimento que será apreciado na próxima sessão ordinária, cobrando uma solução da Equatorial Alagoas.

“Que a Equatorial Alagoas venha ter mais respeito com os usuários de nossa cidade e providencie o mais rápido possível um abrigo com cadeiras, para que venha dar pelo menos um pouco de conforto para a população de nossa cidade”, destacou o vereador.