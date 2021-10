3ª edição da Ação Solidária do Dia das Crianças no Distrito Santo Antônio leva muita alegria para as crianças

Ação Solidária do Dias das Crianças no Distrito Santo Antônio.

Neste último domingo, 17 de outubro, foi realizada a 3ª edição de uma importante ação solidária do Dia das Crianças, para as crianças que residem no Distrito Santo Antônio, em Atalaia.

O evento tem a organização do Allan e do Claudevan, moradores daquela localidade e que fazem questão de caprichar nos mínimos detalhes, como forma de retribuir todo o amor e carinho que eles tem por toda a população.

“Sabemos da importância de uma ação solidária como esta, para que possamos levar mais alegria, esperança e sorrisos para toda a criançada”, destacou Allan Djone, um dos organizadores da ação.

Com direito a uma belíssima apresentação musical, muita pipoca, algodão doce e entrega de presentes, foi uma festa linda e repleta de muita alegria. “Já estamos esperando o ano que vem para que possamos fazer ainda melhor”, comenta Allan.

“Sempre contamos com o apoio de nossos amigos que não medem esforços em nos ajudar, dentre eles a Prefeita Ceci Rocha a Vice-prefeita Camyla Brasil, os Secretários Henrique Emanuel (Administração), Eraldinho Brasil (Infraestrutura), Nilza Malta (Saúde), Glauciane Veiga (Educação), Joana D’arck (Esportes), Alcemir Freitas (Defesa Civil), ao Claudevan que junto comigo realiza anualmente a ação, a Vitória, Ewila, Giliardy, Magno e Daynara que estiveram conosco na organização. Aos vereadores Rudinho, Lays Melo e Marcos Rebollo. E a todos que de modo especial faz com que nosso sonho salte do papel e ganhe forma”, conclui Allan.