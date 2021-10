Volta Redonda e Fazendinha vão se enfrentar na grande final da 2ª Divisão do Atalaiense de Futebol 2021

Volta Redonda e Fazendinha garantiram vaga na final da 2ª Divisão do Campeonato Atalaiense de Futebol 2021 na manhã deste domingo (17), no estádio O Luizão, depois de passarem por Esporte Clube XXI e Ferroviária respectivamente, nas semifinais. Assim irão se enfrentar na grande decisão da competição que é organizada pela Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Esportes e Lazer.

No primeiro jogo do dia, muito equilíbrio entre Volta Redonda e Esporte Clube XXI, que não balançaram as redes no tempo normal e levaram a decisão para os pênaltis. Vitória do Volta Redonda pelo placar de 5 a 3.

“Foi um jogo muito difícil, mas com garra e a ajudar do nosso goleiro estamos garantidos na grande final. Vamos trabalhar mais para conquistar o objetivo que é ser campeão”, destacou o capitão do Volta Redonda e aniversariante do dia, Rafa Chulapa.

No segundo confronto, o Ferroviária abriu o placar com o atacante Genival, mas o Fazendinha fez mais um ótimo segundo tempo e foi buscar o empate com um belo gol do camisa 10 da equipe, o José Fernando. Poderia ter virado o jogo na linda cabeçada do meio-campista José. A ferroviária também teve chances de vencer no tempo normal. Partida decidida nos pênaltis e vitória do Fazendinha por 5 a 3.

Autor do golaço do dia, Fernando, que também converteu sua cobrança de pênalti, destacou a felicidade com a classificação e sobre a força da equipe no segundo tempo. “É o que eu sempre falo para nossos companheiros, mesmo se tomarmos um gol, sofrer pressão, vamos mostrar o nosso futebol e por isso temos feito grandes segundos-tempos. Fazendinha é um time que não se entrega de jeito nenhum, é um time de força, de raça. Quando não vai na qualidade, vai na força e na raça”.

Emocionado com a vaga garantida na grande final, o treinador Claudio, do Fazendinha, falou sobre esse grande momento de sua equipe. “Nossa trajetória foi assim, passamos pela segunda fase sofrendo, levamos dois gols no primeiro tempo e viramos o jogo. Saímos perdendo hoje de novo, mas empatamos e ganhamos nos pênaltis, mérito dos jogadores que chegaram aqui não foi atoa. Estamos na final e com fé em Deus, é no chão, vamos ser campeão”.

A decisão está programada para o dia 14 de novembro, um domingo, no Estádio O Luizão.