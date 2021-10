SorriSaúde Atalaia promove ação em comemoração ao Dia das Crianças, com diversão e cuidados com a saúde bucal

Ação do Dia das Crianças promovida pela Clínica SorriSaúde.

A Clínica SorriSaúde, localizada no bairro José Paulino, em Atalaia, promoveu nesta sexta-feira (15), uma ação muito especial em comemoração ao Dia das Crianças. Teve diversão pra garotada com direito a pula-pula e carrinho de pipoca, mas sem abrir mãos dos cuidados com saúde bucal.

O teve como finalidade promover a prevenção e a importância de cuidar da saúde bucal, com palestras sobre de Higiene Bucal para os pequenos e também seus pais. Também foram realizadas remoção de tártaros, limpeza dentária e aplicação de flúor nas crianças.

Infelizmente nesta idade muitas crianças acabam não obtendo orientações corretas de como cuidar dos seus amiguinhos de leite (dentes), por isso, a Clínica SorriSaúde busca ajudar da melhor maneira possível, pois entende que SER CRIANÇA É PODER SORRIR E CRESCER COM SAÚDE!