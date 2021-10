Com muita alegria e diversão, Escola Antônio Amâncio promove linda festa em homenagem ao Dia das Crianças

Festa contou com a presença do vereador Anderson Medeiros.

Esta sexta-feira (15) foi de muita alegria, diversão e homenagens para as crianças, alunos de uma das maiores unidade de ensino de Atalaia, a Escola Municipal Antônio Amâncio de Melo Bastos. A escola promoveu um grande evento em comemoração ao Dia das Crianças.

As crianças vibraram com uma programação especial que contou com muitas brincadeiras, pula-pula e outros brinquedos. Também teve entrega de presentes, de brindes e muita guloseimas para tornar esta data ainda mais inesquecível.

A festa teve a organização das diretoras Leila Medeiros, Gilvania Leite e Alngela Alves, e de toda a equipe de dedicados profissionais daquela unidade de ensino.

Quem esteve prestigiando o evento foi o vereador Anderson Medeiros, que curtiu este momento ao lado dos alunos e fez uma grande surpresa, doando uma linda bicicleta para ser sorteada entre as crianças presentes. O sortudo foi o aluno Maickon Luiz, que recebeu sua bicicleta das mãos do vereador Anderson Medeiros.

“Feliz demais em ter participado desse momento ao lado dessas crianças. Parabenizar a toda equipe pela brilhante festa. Parabéns ao Maickon, que ganhou essa belíssima bicicleta doada por mim e que com certeza vai fazer a alegria desse garoto por muito tempo”, destacou Anderson Medeiros.

O vereador também aproveitou a oportunidade para parabenizar a todos os professores pela data do Dia do Professor, comemorada neste dia 15 de outubro.