De iniciativa do vereador Toni Barros, projeto Turminha do Bem distribui presentes e faz a alegria das crianças dos bairros Bittencourt e 21

Nesta terça-feira (12), dia das Crianças e de Nossa Senhora Aparecida, teve inicio o Projeto TURMINHA DO BEM, de iniciativa do Vereador TONI BARROS e equipe.

A CARAVANA DO BEM percorreu os Bairro BITTENCOURT e 21, distribuindo presentes para as crianças daquela localidade. Alegria, presentes e animação tomaram conta e a satisfação estampou-se nos rostos das crianças.

Esteve presente no evento o Deputado Estadual RICARDO NEZINHO, um incentivador e colaborador das ações promovidas pela TURMA DO BEM e que agora também já se comprometeu em ajudar no novo Projeto da TURMINHA DO BEM.

Ex-vereador Marconde Barros, deputado estudal Ricardo Nezinho e vereador Toni Barros.

O Vereador TONI BARROS agradeceu a DEUS por sempre ter Abençoado e dar condições para a realização dos projetos e ações da TURMA DO BEM. “Agradeço a TURMA DO BEM e a cada Amigo que participou e se empenhou na realização dessa Ação Social, rogando mais uma vez a DEUS para que sempre nos direcione em tudo que fazemos com a finalidade de continuar sempre com Humildade, União e Determinação, fazendo o bem e ajudando a população de nossa Atalaia”, destacou Toni Barros.