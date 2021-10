Dia das Crianças é celebrado com grandes festas em várias regiões de Atalaia

Um 12 de outubro inesquecível para milhares de crianças atalaienses que participaram na manhã e tarde desta terça-feira, de uma programação especial organizada pela Prefeitura de Atalaia, repleta de brincadeiras, entrega de presentes e muita diversão, em comemoração ao Dia das Crianças.

A organização do evento contou com a presença das equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social, que uniram forças junto com a prefeita Ceci Rocha, para garantir a diversão no Distrito Ouricuri, Distrito Branca, Bairro Alto do João Miranda, Distrito Santo Antônio, Conjunto Maria de Nazaré e Conjunto Deus É Fiel. As crianças das outras comunidades, também puderam participar, pois a Prefeitura disponibilizou transporte para essas localidades.

A alegria tomou conta também da prefeita Ceci Rocha, que fez questão de participar de cada festa e descreveu esse dia como inesquecível.

“Jamais esquecerei cada olhar de esperança, cada sorriso sincero e toda a troca de energia deste dia. Estou imensamente feliz com o resultado da nossa Festa das crianças. Atalaia deu show! A Força da Mudança chegou para ficar e transformar a vida do povo dessa cidade. Contem comigo e sejam sempre crianças; vivam intensamente cada momento dessa vida! Sorria! Transborde o melhor de si. E lembre-se: você pode tudo, só basta acreditar”, destacou a prefeita em publicação nas suas redes sociais.