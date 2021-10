Criança Feliz com o Buffet Jackeline Cavalcante leva muita alegria e diversão para as crianças do Povoado Jenipapeiro e Mutirão

Muita alegria para as crianças do Povoado Jenipapeiro e Mutirão.

Uma tarde de segunda-feira (11) pra lá de especial para as crianças do Povoado Jenipapeiro e Mutirão, com a edição do Criança Feliz, evento promovido pelo Buffet Jackeline Cavalcante. A empresária, que reside naquela região de Atalaia, contou com o apoio de vários amigos para realizar uma linda e animada festa em Comemoração ao Dia das Crianças.

Muitas brincadeiras, pula-pula, balão inflável, lanches, pipoca e a entrega de presentes, fizeram a alegria das crianças que participaram da festa. A quantidade de presentes foi tanta, que ainda foi possível realizar a entrega para crianças do Conjunto Deus É Fiel.

“Gratidão aos amigos e parceiros, pois sem eles não teria conseguido fazer essa linda festa. Gratidão a Deus por tudo e a minha equipe do buffet, pois essas meninas são top demais”, destacou Jackeline Cavalcante, com o coração transbordando de alegria.

A lista de parcerias é extensa, mas a empresária atalaiense fez questão de destacar todos: OMNIA 360, Instituto Elvio Brasil, Maria da Comesa, Marcos Rebollo, Alexandre Tenório, Bazar Boutique, Maidy Rocha, Roseane e Chico Vigário, Rejane Rocha, Vera diretora da Escola Cícero Cabral Toledo, Cinthya Letícia, Ana Valença, Jaminho Brasil, Solange, Camyla Brasil, André Monteiro, Mercearia do Japa, Brincando com Papel, Tonho Cabeção, Erika Firmino, Karine Pessoa, Samea Cavalcante, DJ Paka, Guinho Farra, MR Modas, Fábio Leite e Patricia Rosendo.

“Gratidão a todos vocês meus amigos e parceiros. Obrigado por todo apoio de sempre e por me proporcionar levar esse momento de alegria para as crianças do nosso bairro”, completa Jackeline Cavalcante.