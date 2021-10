Crianças do programa SCFV em Atalaia participam de uma divertida festa em comemoração ao Dia das Crianças.

As crianças que frequentam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) de Atalaia se divertiram muito na tarde desta segunda-feira, 11 de outubro, na Quadra de Esportes Raimundo Nonato. É que em comemoração ao Dia das Crianças, uma animada festa foi realizada com direito a muitas brincadeiras, pula-pula, pipoca, lanche e entrega de guloseimas.

O evento contou com a presença da secretária Municipal de Saúde e Assistência Social, Valéria Araújo, que acompanhada pela técnica de referência do SCFV Raquel Fagundes e toda a equipe do SCFV, pôde conferir de perto a felicidade da criançada. “Parabenizo a equipe por todo empenho e organização”, destacou a secretária.

O objetivo foi realizar um evento com brincadeiras especiais para comemorar a data e homenagear as crianças nesta data festiva, com muita interação, proporcionando diversão em um momento de convívio e fortalecimento de vínculos.

Um trabalho feito com muito amor por profissionais dedicados em melhor atender as crianças e adolescentes que fazem parte deste importante programa para Atalaia.