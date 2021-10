Projeto Rua Fechada em Atalaia tem edição especial do Dia das Crianças

Edição especial do Dia das Crianças.

Na tarde deste domingo (10), já em celebração ao Dia das Crianças, a Prefeitura Municipal de Atalaia, através de sua Secretaria de Esportes e Lazer realizou uma edição especial do projeto “Rua Fechada”. As Secretarias de Educação e a de Cultura, Evento e Turismo também são parceiras neste projeto.

A ação fechou uma parte da Avenida próxima a Praça do Trevo, deixando a via livre para a população, especialmente as crianças, curtirem uma programação repleta de cultura, esporte e muita diversão. A secretária municipal de Esportes e Lazer, Joana D'arck, esteve acompanhando a programação.

O projeto contou com muitos brinquedos, pipoca e algodão doce, microfone aberto ao público, apresentação da Banda Fanfarra de Boca da Mata, Grupo de Capoeira de Pilar e presença do Batalhão da Policia Ambiental, com apresentação e exposição, entre outras atividades.

O Rua Fechada vem contando cada vez mais com a participação das famílias atalaienses, que aproveitam esse projeto inovador da gestão da prefeita Ceci Rocha, para terem um domingo com mais lazer, cultura e esportes.

Secretária municipal de Esportes, Joana D'arck esteve acompanhando a programação do projeto Rua Fechada.