Prefeitura de Atalaia inicia programação especial para as crianças das escolas da rede municipal

A Prefeitura Municipal de Atalaia, através de sua Secretaria de Educação, iniciou nesta última quinta-feira (7), uma programação mais do que especial para a Semana da Criança. Até o próximo dia 18, todas as escolas e creches da rede municipal vão recepcionar seus alunos com muitas brincadeiras, diversão e guloseimas.

Vestida de princesa, a prefeita Ceci Rocha emocionou e levou muita alegria as crianças da Creche Gélio Malheiros, no bairro José Paulino, participando assim da culminância do Projeto Literário Kids.

A programação seguiu nesta sexta-feira (8), com festividades nas Escolas Cícero Cabral Toledo, Dr. Domingos Correia e Padre Medeiros Neto, com muita alegria e diversão para a criançada.