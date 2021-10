Projeto da Escola Antônio Amâncio visa uma maior união entre escola e família na inclusão de alunos da Sala Multifuncional de Recurso

Com o objetivo de propor uma maior união entre a unidade de ensino e a família, para ajudar na inclusão de alunos da Sala Multifuncional de Recurso, a Escola Municipal Antônio Amâncio, em Atalaia, realizou nesta quinta-feira (7), a abertura do Projeto de Leitura EU CONTO E VOCÊ RECONTA.

A abertura contou com a participação das diretoras Leila Medeiros, Gilvania Leite e Angela Alves, da coordenadora da Semed Priscila Fernandes, da equipe da escola e de pais de alunos.

Este projeto vai trabalhar a leitura de contos com os alunos com deficiências, fazendo uso de livros adaptados de acordo com as suas especificidades e incentivando a participação da família na escola e no universo da leitura. Esses alunos serão estimulados a leitura e a arte por meio da pintura, para o reconto, buscando assim integrar a família à escola.

“Os pais serão colocados no papel de contadores de histórias, trazendo a vivência de forma lúdica, e os alunos recontarão essa história através de pinturas”, destaca a diretora Leila Medeiros.

Na oportunidade, as diretoras realizaram a entrega de kits com telas, tintas e pincéis, que serão utilizados pelos alunos durante o projeto.

As pinturas em telas que serão produzidas pelos educandos, serão expostas na escola na culminância do projeto, para que sejam apreciadas pela comunidade escolar.