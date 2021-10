Aulão de dança marca o início da campanha Outubro Rosa em Atalaia

Prefeita Ceci Rocha participa do início da campanha Outubro Rosa em Atalaia.

A Prefeitura Municipal de Atalaia, através de sua Secretaria de Saúde, iniciou na noite desta segunda-feira (4), as atividades em alusão a campanha Outubro Rosa. Com a presença da prefeita Ceci Rocha, um grande aulão de dança aberto ao público feminino, foi realizado na Praça Aristides Lopes, no bairro José Paulino.

“A dança ajuda a elevar a autoestima e a consciência corporal, condições estas que são diretamente afetadas pelo câncer de mama. É uma verdadeira aliada no combate à doença”, destaca a secretária municipal de Saúde, Nilza Malta.

Durante todo o mês de outubro diversas ações serão realizadas no município de Atalaia, visando incentivar as mulheres a realizarem exames preventivos, que fazem parte desta campanha de prevenção ao câncer de mama e do colo de útero.

“Procure sua unidade básica de saúde para marcar já o seu exame”, conclui a secretária.