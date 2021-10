Copervales Agroindustrial abre vagas para programa Jovem Aprendiz

A Cooperativa dos Produtores Rurais do Vale do Satuba (Copervales) está com processo seletivo aberto para preenchimento de vagas do programa Jovem Aprendiz. Podem concorrer às vagas quem possuir grau de escolaridade de Ensino Médio ou Superior (cursando ou completo), em qualquer área, e com idade entre 18 e 22 anos e 10 meses.

As vagas são destinadas para as atividades administrativas, auxiliando nos diversos setores da Copervales.

Os currículos devem ser enviados até o próximo domingo (10/10) para pessoal@copervales.com.br com o assunto: JOVEM APRENDIZ. Os selecionados serão convocados para as demais etapas de seleção.