Como muito equilíbrio nos confrontos deste domingo (3), 2ª Divisão do Atalaiense define os classificados para as quartas de final

Amigos do Badala avança para as quartas de final.

Os oito classificados às quartas de final do Campeonato Atalaiense de Futebol da 2ª Divisão, foram definidos na manhã deste domingo, 3 de outubro. A competição é organizada pela Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Esportes e Lazer.

Tirando a Ferroviária, que venceu sem sustos o Corinthians por 3 a 0, os outros confrontos foram marcados por grande equilíbrio, sendo que três partidas só foram definidas nos pênaltis.

Ferroviária, Jovem Branca, Deus É Fiel, E. C. 21, Fazendinha, Amigos do Badala, Estrela JD e Volta Redonda, seguem vivos na competição, buscando uma vaga na elite do futebol atalaiense em 2022 e o título da 2ª Divisão.

Os confrontos das quartas de finais serão definidos em sorteio a ser realizado nesta próxima terça-feira, na sede da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Confira os resultados das oitavas de final:

CAMPO COMEA 1

8h - Unidos da Vila 1 (3) x (5) 1 Jovem Branca

10h – Corinthians 0 x 3 ferroviária

CAMPO COMESA 2

8h - Real Alto 1 (3) x (4) 1 Deus é Fiel

10h – E.C. 21 2 x 0 Meninos da Vila

SÃO SEBASTIÃO

8h – Fazendinha 2 (7) x (6) 2 Juventus

10h – Azul Real 0 x 1 Amigos do Badala

LOURIVAL MELO (CARECÃO)

8h – Estrela JD 1 x 0 Meninos de Deus

10h – Volta Redonda 2 x 0 Palmeiras