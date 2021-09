47 anos depois, turma 1971/1974 do Colégio Dr. João Carlos promove encontro marcado por recordações e emoções

Um dia marcado por muitas recordações e emoção. Assim podemos descrever o primeiro encontro da turma dos anos 1971-1974 do Colégio Dr. João Carlos, realizado neste último domingo, 26 de setembro, na Churrascaria Cisne Branco, em Atalaia.

A ideia de reunir novamente a turma após longos 47 anos, surgiu através de um sonho da assistente social Dilma Acioli.

“A ideia de reunir a turma, surgiu em meu coração a alguns anos, o objetivo era rever e reviver amigos e emoções da infância e adolescência que ficaram eternizados e registrados na mente, alma e coração. O desejo foi intensificado quando percebi que alguns amigos retornaram a pátria eterna, a saber: Denise Mendonça, Carlos Wellington, Cícera Rosendo e Élvio Brasil”, comenta a idealizadora.

A possibilidade desse reencontro foi se materializando nas redes sociais, com Dilma Acioli encontrando em contato com suas ex-colegas de Dr. João Carlos, a Tâmara Macena, Márcia Solange e Vitória Régia, que rapidamente abraçaram a ideia e incentivaram a concretização desse sonho.

Dilma nos conta que a perda prematura de seu esposo Valmir Mallet e também a pandemia da Covid-19, forçaram o adiamento deste reencontro. “No final de Dezembro de 2020, vim passear nas Alagoas, ficando em Maceió, na casa de meu filho. Porém devido a Pandemia, e tendo todos os cuidados que o momento exige, ficava sempre em casa. Em Fevereiro fui a um evento em Atalaia e lá encontrei meu amigo Washington, conversamos, e ele falou na possibilidade de "um dia" encontrar toda turma e que o Haroldo Fidélis também almejava esse encontro, me senti motivada, pensei: "Estou vendo uma luz no fim do túnel, afinal são 47 anos que terminamos o ginásio”.

Marcaram presença neste momento especial, que promete ser o primeiro de muitos outros, Betânia Morais, Ednou Correia, Eliane Albuquerque e esposo Jarbas Torres, Fernando Vigário e esposa Meire, Haroldo Fidélis e Haroldo Neto, Luzenil Bittencourt, Márcia Solange, Dilma Acioli, Salomé Basílio, Tâmara Vigário e Washington Omena.

A Professora Eudes Maria do Couto, que esteve acompanhada por seu filho Oldacino Júnior, foi homenageada pela turma. “Por muito ter contribuído para nossa formação”, destaca Dilma.

A festa contou com bolo e lembrancinhas personalizadas com o tema do antigo Colégio Dr. João Carlos.

“Agradeço a Deus e cada um que contribui para que esse evento acontecesse. Amigos queridos, vocês me fazem muito bem. Obrigada por vocês existirem e fazerem parte da história de minha vida, cada um de vocês tem um lugar especial em meu coração, em minha mente e em minhas orações. Esperamos no Senhor que outros encontros virão e os amigos que não conseguiram vir como Eliane Araújo e Vitória Régia, como outros que não conseguimos contactar, estarão presentes. Nosso Primeiro Encontro de Amigos do Colégio Dr. João Carlos foi abençoadíssimo”, comenta Dilma.

“Qual não foi minha alegria ao saber que Betânia Morais e Márcia Solange, aprenderam às primeiras letras com minha mãe Professora Delamar, como foi gratificante”, comenta orgulha Dilma Acioli.

Foi um domingo foi alegre, suave, feliz, cheio de risos, emoções e gratidão estampadas nas faces de todos os presentes. “E assim se passaram 47 anos na turma de 1974, durante esse tempo eternizado pela saudade de doces e suaves recordações de uma Geração recheada de amor, respeito, carinho e muita fé em Deus. Amo vocês!”, concluiu Dilma Acioli.

Excursão em Belo Horizonte - MG.

Formatura 8ª Série - No Clube Social Atalaiense.

CONFIRA OUTROS DEPOIMENTOS:

“O belíssimo momento do reencontro de nossa turma, depois de 47 longos anos, foi um acontecimento que ficou tatuado para sempre em nossos corações.

Rever amigos queridos, que não víamos há anos, foi como abrir a porta do passado para permitir que uma enxurrada de emoções transbordasse de dentro de cada um de nós. O resgate das lembranças provocaram nossas melhores risadas, enchendo nossa tarde de alegria e luz.

Obrigada, Dilma, por sua brilhante iniciativa, a Tâmara e a todos os outros amigos que, como você, se empenharam para tornar o dia 26 de setembro de 2021, um dia inesquecível para a turma 1971/1974 do Colégio Dr João Carlos”.

Maria Betânia Morais Correia - Professora

“Após mais de 40 anos, do término de um ciclo, surge uma oportunidade serrar, conversar, brincar, atualizar os acontecimentos e sorrir. Até o momento , não consegui ainda expressar o que foi esse encontro. Encontro com pessoas que acreditava não mais encontrar. Ainda faltam algumas. Mas só o contato virtual nos dá alegria. Agradeço a todos e todas.

A Dilma e a Tâmara que se esforçaram para realizar. O que é difícil, cada um tem uma vida, bem diferente. Não consigo escrever o que sinto. É uma parte da minha vida recuperada. Um abraço no coração. Deus abençoe vocês”.

Luzenil Bittencourt Wanderley – Professora

“Nosso encontro foi emocionante. quero agradecer a cada um de vocês por essa homenagem ; como também pelo respeito que sempre tratada por todos.

Como foi comentado posso não ter formado doutores de faculdade , mas formei doutores para a vida. Tenho certeza que em algum momento da vida de vocês eu contribui , e tenho muito orgulho de ter ministrado meus ensinamentos para pessoas tão integras.

Sabia das dificuldades de muitos, mas não medi esforços de deixar vocês com a tabuada na cabeça .

Quando Dilma me avisou dessa homenagem meu coração transbordou de alegria , por saber que iria reviver esse momento com alunos tão queridos que hoje são meus amigos . Muito obrigada a todos pelo reconhecimento".

Eudes Maria Soares do Couto.- Professora

“Só Gratidão! Um dia maravilhoso, emocionante de muitas recordações, resenhas, como foi gratificante nosso encontro. Obrigado meu Deus!”.

Maria Eliane de Albuquerque Rodrigues. Professora

“Cara amiga Dilma, estou passando para agradecer por sua iniciativa em reunir nossa turma do Colégio Dr. João Carlos, dos anos de 1971/1974. Esses momentos, com certeza ficarão registrados em nossa memória para o final de nossas vidas

Amiga como foi bom e emocionante encontrar a todos vocês que fizeram parte da infância e adolescência em nossa amada Atalaia. A saudade bateu forte! A emoção tomou conta de todos e naqueles poucos momentos regressamos no tempo e vivenciamos nosso passado.

Amei por demais, senti-me tomada pelas lembranças. Ah! Como tão pouco nos faz felizes! Parecíamos crianças recebendo doces e nos deliciávamos ouvindo nossas próprias histórias. Que momentos gostosos, esquecemos até a pandemia e nos abraçamos apertado "matando" um pouco às nossas saudades.

Momentos gratificantes que viverão em nossa memória. Aguardo ansiosamente nosso próximo encontro, acreditando que juntaremos mais amigos, que compartilharam nossa infância e adolescência.

A todos deixo meu mais fraterno abraço e a certeza que nos juntaremos em breve, e que faremos desse encontro o primeiro de muitos que virão.

Forte abraço em todos da pimentinha kkkk, que deu muito trabalho e que o destino colocou na profissão mais fascinante de todas as profissões, professora Tâmara Lucena, amante dos amigos, amante e fã ardorosa da família. Amo essa terra que me viu nascer, crescer e ter o grande privilégio de viver os meus 61 anos. Beijos no coração”.

Tâmara Maria de Albuquerque Lucena.

“Dilma, só tenho a agradecer, por esse encontro maravilhoso, de ter conseguido juntar todos nós, os verdadeiros amigos”.

Edinou Correa – PMA.

“Agradecer primeiramente a Deus e em especial Dilma e Tâmara por ter proporcionado um domingo maravilhoso junto a todos vocês. E se Deus permitir que venha outros encontros com a turma maior. Beijo no coração de cada um”.

Márcia Solange – Professora

“A turma não veio completa, pois foi um encontro marcado as pressas. Dilma Acioli mentora do evento e Tâmara Lucena fizeram uma organização muito especial e aos poucos chegaram os companheiros. Costumo dizer que amizades reais, leais e verdadeiras perduram no tempo. Tivemos ainda a grata surpresa, pois nossa eterna mestra Eudes Maria do Couto Santos, representando o pessoal da direção, professores e outros. Um dia memorável. Se Deus quiser iremos repetir mais encontros com os que não puderam estar conosco. Juntos iremos em busca dos demais”.

Fernando Vigário – Vereador.