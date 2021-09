Campanha nas redes sociais reúne voluntários para ajudar na construção do Bar do Zé do Caldo

Uma campanha iniciada no começo deste mês de setembro, pelo atalaiense Douglas Pereira, foi rapidamente abraçada por um grupo de amigos e tornou possível o início da realização do sonho de um dos comerciantes mais conhecidos da cidade, o Zé do Caldo. Nesta quarta-feira (29), seu antigo Bar, localizado na Avenida Barão José Miguel, foi totalmente demolido e dará lugar a um novo e moderno Bar do Zé do Caldo.

Em sua postagem, Douglas considera o Bar do Zé do Caldo um patrimônio histórico do município, já que são 36 anos servindo e atendendo a todos, em seu modesto estabelecimento, mas sempre com muita educação e alegria.

“Quem de Atalaia não conhece o Zé do Caldo? Um cara gente boa, de um bom coração. Lembro que na minha infância nunca me negou um copo d´água quando eu e meus amigos saiamos do campo do Torino. O nosso amigo Zé do Caldo está precisando de ajuda para construir o seu bar. Qualquer ajuda será bem vinda, que será revertida em materiais de construção”, destaca Douglas Pereira.

O dia foi de muita emoção para o Zé do Caldo, que foi as lágrimas com o início deste seu grande sonho.

Mas, para que esse sonho possa se tornar realidade, Zé do Caldo ainda precisa da ajuda dos atalaienses, seja através de dinheiro ou entregando materiais para serem usados na construção, areia, cimento, tijolos, telhas, entre outros.

COMO AJUDAR A REALIZAR O SONHO DO ZÉ DO CALDO:

PIX – Chave CPF: 69938199453 – Nome: José da Silva

CONTA POUPANÇA CAIXA: Agência 3545 / Conta: 2046-3 / Operação: 013