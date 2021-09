Santuário Ecológico Santa Tereza e Caldinho da Tia Sil recebem o Prêmio Alagoano de Turismo

A Revista Class Magazine, através do jornalista Claudio Bulgarelli, realizou na noite desta última segunda-feira, 27, no Ritz Lagoa da Anta, o Primeiro Prêmio Alagoano de Turismo. O objetivo do prêmio é identificar, reconhecer e premiar municípios turísticos, iniciativas de destaque do turismo e profissionais que tenham inovado ou trabalhado de forma proativa para o desenvolvimento do turismo em Alagoas.

Entre os premiados, dois representantes do município de Atalaia: O Santuário Ecológico Santa Tereza e o Caldinho da Tia Sil.

Com suas piscinas naturais e um ambiente paradisíaco, o Santuário Ecológico Santa Tereza é considerado um paraíso em terras atalaienses e se transformou em um dos locais turísticos mais procurados no Estado. Uma grande alternativa às praias alagoanas e fica a apenas 48 km da capital Maceió.

Quem visita o Santuário Ecológico Santa Tereza não pode deixar de conferir sua principal opção gastronômica, o Caldinho da Til Sil. Com opções deliciosas no cardápio, com destaque para os caldinho, Tia Sil (Cícera Maria da Silva) também conquista a todos por sua simpatia.

O primeiro prêmio Alagoano de Turismo contou com apoio do Governo do Estado de Alagoas, através da Sedetur, da Prefeitura de Maceió, através da Secretaria Municipal de Turismo, da Jorgraf, através da Tribuna Independente, da Rádio Jovem Pan, da Prospar Administradora de Hotéis e da North Engenharia.