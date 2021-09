Primeira Divisão do Atalaiense tem início com goleada e vitória de favorito ao título

Neste domingo (26) começou a Primeira Divisão do Campeonato Atalaiense de Futebol Amador. A edição de 2021, promovida pela Prefeitura de Atalaia através da Secretaria de Esportes e Lazer, reúne 20 equipes em busca do tão sonhado título de campeão.

Quem saiu de suas casas para acompanhar as oito partidas disputadas, não se decepcionou. Foram 28 gols marcados, com uma ótima média de 3,5 gols por partida.

Na primeira fase, são quatro grupos com cinco equipes em cada, onde as equipes do mesmo grupo se enfrentam, em apenas jogos de ida. As duas primeiras colocadas de cada grupo, avançam para a fase de Quartas de Final.

Destaque para a goleada do Jagamaica contra o CSA, por 6 a 0. Em tarde inspirada do artilheiro Arthur Henrique, que balançou as redes 3 vezes. Neto Firmino, José Cícero e João Leonardo completaram o marcador.

Quem também estreou muito bem foi o tetracampeão Viracopos. Com um elenco recheado de grandes craques, entre eles Dudu, Chiquinho, Joaninha, o goleirão Jailson Apolinário e Da Silva, a equipe derrotou por 2 a 0 os atuais vice-campeões Náutico. O artilheiro Da Silva e Joaninha marcaram para o aurinegro, um dos grandes favoritos da competição. A partida foi disputada no Campo Lourival Melo.

Quem também estreou com o pé direito foi o Jaqueirense. Fundado em dezembro de 1972, a equipe tradicional equipe atalaiense do Povoado Chã da Jaqueira venceu por 1 a 0 o Missionários de Cristo. Gol Matheus Freire.

O Grêmio Porangaba estreou com 3 a 0. É que o Asa Branca não compareceu ao Campo da Comesa 2. Vitória por W.O. para a equipe da Porangaba.

Confira todos os resultados da 1ª rodada:

CAMPO SÃO SEBASTIÃO

JUVENTUDE 2 X 3 C.J. FLORESTA

(JUV: Hygor Felipy e José Alysson / FLO: Samuel da Silva, Benedito Pereira e Anísio)

JAQUEIRENSE 1 X 0 MISSIONÁRIOS DE CRISTO

(JAQ: Matheus Freire)

CAMPO LOURIVAL MELO (CARECÃO)

NÁUTICO 0 X 2 VIRACOPOS

(VIR: Da Silva e Joaninha)

JOVEM BRANCA 1 X 2 ELITE

(JOV: José Ronilson / ELT: Luís Henrique e Fernando)

CAMPO COMESA 1

JAGAMAICA 6 X 0 CSA

(JAG: Arthur Henrique 3x, Neto Firmino, José Cícero e João Leonardo)

PALMEIRINHA 1 X 2 GUARANI

(PAL: Joelson Vitorino / GUA: Bruno Acioli e João Luís)

CAMPO COMESA 2

VILA NOVA 3 X 2 ESCURINHO

(VIL: José Arthur, Carlos Roberto e Vinícius Lourenço / ESC: Fernando da Silva e João Pedro)

GRÊMIO 3 X 0 ASA BRANCA (W.O.)