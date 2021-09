2ª Divisão: Confronto entre Amigos do Badala e Azul Real definiu os últimos classificados à próxima fase

Amigos do Badala e Azul Real estão classificado para a próxima fase da competição. Foto: Atalaia Pop

Fechando a primeira fase da Segunda Divisão do Campeonato Atalaiense, Azul Real e Amigos do Badala entraram em campo na manhã deste domingo (26), no Campo da Comesa, disputando quem avança às oitavas.

Melhor para o Amigos do Badala, que mesmo sendo derrotado por 1 a 0, garantiu sua classificação direta no agregado por 2 a 1. A equipe tinha vencido o jogo de ida por 2 a 0.

Apesar da derrota no duelo, com a vitória deste domingo o Azul Real também avançou entre os quatro times classificados pela repescagem.

Os 16 classificados são: E.C. 21, FAZENDINHA, DEUS É FIEL, CORINTHIANS, VOLTA REDONDA, REAL ALTO, ESTRELA JD, FERROVIDÁRIA, UNIDOS DA VILA, MENINOS DA VILA, MENINOS DE DEUS, AMIGOS DO BADALA, JUVENTUS, PALMEIRAS, JOVEM BRANCA e AZUL REAL.

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer realiza nesta segunda (27), o sorteio que define os confrontos das Oitavas de Final.