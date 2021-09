Projeto da Prefeitura leva mais saúde e qualidade de vida para moradores de comunidades rurais de Atalaia

As ações de Saúde nunca estiveram tão próximas de moradores das comunidades rurais do município de Atalaia. É que nesta sexta-feira (24), com o início do Projeto SAÚDE NA COMUNIDADE RURAL, a gestão da prefeita Ceci Rocha pôde levar mais assistência aos atalaienses que residem em localidades mais distantes e de difícil acesso.

A primeira comunidade beneficiada foi o Assentamento Mirandas, no Distrito Ouricuri.

O Projeto Saúde na Comunidade Rural, visa a prevenção e promoção à saúde, com o acompanhamento e monitoramento dos casos diagnosticados, através de consultas médicas e odontológicas, vacinação, teste rápido, atendimento psicológico, dispensação de medicamentos e realização de palestras educativas.

A prefeita Ceci Rocha esteve acompanhando de perto as ações e comemorou o sucesso do projeto. “Muito feliz com a recepção da comunidade e com o sucesso do projeto. Aproveitei o momento para escutar as demandas da região, para que possamos seguir nossa gestão ajudando a quem mais precisa”, destacou a prefeita em suas redes sociais.