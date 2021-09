Primeira Divisão do Atalaiense de Futebol tem início neste próximo domingo (26)

Vai começar o melhor campeonato de futebol amador do interior de Alagoas. Neste próximo domingo (26), será dado o pontapé inicial ao Campeonato Atalaiense de Futebol da 1ª Divisão. A competição é organizada pela Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Em 2021, serão 20 equipes na disputa do cobiçado título de melhor time do futebol amador atalaiense.

No Grupo A: SHOW DE BOLA, GUARANI, JAGAMAICA, PALMEIRINHA e CSA.

No Grupo B: GIRADOR, MISSIONÁRIOS, JUVENTUDE, JAQUEIRENSE e CHÃ DE JAQUEIRA DA FLORESTA.

No Grupo C: VILA NOVA, ESCURINHO, ASA BRANCA, GRÊMIO e CRUZEIRO.

No Grupo D: NÁUTICO, VIRACOPOS, ELITE, JOVEM BRANCA e GOIÁS.

Os atuais campeões da elite do futebol atalaiense, é a equipe do Girador, que em 2020 derrotou o Náutico nos pênaltis, conquistando assim o seu tetracampeonato.

Disputa

Na primeira fase, são quatro grupos com cinco equipes em cada, onde as equipes do mesmo grupo se enfrentam, em apenas jogos de ida. As duas primeiras colocadas de cada grupo, avançam para a fase de Quartas de Final.

As equipes que ficarem na última colocação de cada grupo, estarão rebaixadas para a 2ª Divisão 2022.

1ª Rodada – 26 de setembro – Domingo

Local: Campo Comesa 1

13:30h – Jagamaica x CSA

15:30h – Palmeirinha x Guarani

Local: Campo Comesa 2

13:30h – Vila Nova x Escurinho

15:30h – Grêmio x Asa Branca

Local: São Sebastião

13:30h – Juventude x C.J. Floresta

15:30h – Jaqueirense x Missionários

Local: Campo Lourival Melo (Carecão)

13:30h – Náutico x Viracopos

15:30h – Jovem Branca x Elite