Vereador Neto Acioli comemora disponibilidade de ônibus escolar para atender crianças das Fazendas de Atalaia

Com a volta às aulas presenciais na rede municipal de ensino de Atalaia, o vereador Neto Acioli (PP) pôde comemorar o atendimento de uma de suas primeiras solicitações, protocolada ainda em fevereiro: o transporte escolar para atender crianças atalaienses de fazendas próximas a Copervales. São dois transportes fazendo a rota para atender esta região.

Essas crianças residem nas Fazendas Varame, Urupema, Queimados, Sapucaia, Mato-Grosso, entre outras, que estuavam na Escola Municipal Francisco Lopes de Farias, que desabou devido a precária conservação em sua estrutura física. Agora estão matriculadas e devidamente estudando na Escola Municipal Suzana Craveiro, outro pedido feito pelo vereador Neto Acioli e atendido pela Semed.

Feliz com esse feito inédito que é ter transporte escolar para atender as crianças dessa região, pais de alunos agradeceram a prefeita Ceci Rocha e secretária Glauciane Veiga, e também ao vereador Neto Acioli, destacando a importância de contarem na Câmara com um vereador muito próximo a essas comunidades rurais.

“Na minha vida inteira nunca vi um ônibus escolar chegar aqui na Fazenda Mato Grosso para buscar os alunos, tão perto de suas casas, pra levar pra cidade. E hoje aqui tem ônibus todos os dias”, comemora o senhor Benedito Belo, de 44 anos, nascido na Fazenda Mato Grosso.

Só da Fazenda Mato Grosso são 12 crianças utilizando o transporte escolar.

Neto Acioli destaca a importância deste transporte escolar para atender os alunos. “São alunos que antes iam para a escola a pé e em carroça de burro, para estudar na antiga escola Francisco Lopes de Farias. Hoje as crianças contam com todo o conforto e segurança, em transporte escolar, acompanhadas por um monitor, todas e mascara. A população está mais do que satisfeita com este feito nunca antes visto na região”.

O vereador também destacou que com essa assistência, moradores estão retornando para essas Fazendas. “Para se ter uma ideia, moradores que tinham ido embora por causa da dificuldade dos filhos estudarem, hoje já retornam para as Fazendas, pois sabem que hoje tem o transporte para que seus filhos cheguem até a escola”.

“Em nome de todos esses moradores, só temos que agradecer a prefeita e a secretária por não terem medido esforços para que essa solicitação fosse atendida. Também agradecer o secretário de Transportes que foi muito ágil para colocar esses ônibus escolares na região”, conclui o vereador atalaiense Neto Acioli.

Vereador esteve pessoalmente com a secretária Glauciane Veiga, visitando a antiga escola que atendia essas localidades.