Câmara de Atalaia recebe visita de vereadores das cidades de Pilar e Capela

A Câmara Municipal de Atalaia recebeu na manhã de terça-feira (21), a visita do vereador e presidente da Câmara Municipal de Capela, Fernando Malta e do vereador decano da Câmara Municipal de Pilar, Professor Luiz Carlos Omena.

Os visitantes foram recebidos pelos vereadores Fernando Vigário (MDB), Janaína do Cal (MDB) e Lays Melo (PSC).

Na ocasião, os parlamentares puderam conhecer as estruturas da Casa Hilton Agra de Albuquerque, bem como trocar experiências com os vereadores da cidade atalaiense.

“Estamos visitando as Câmaras, pois estamos querendo mudar o nosso Regimento Interno. Fui incumbido na tarefa de visitar todas as Câmara da grande Maceió. Já visitei e fomos muito bem recebido em Capela, Cajueiro, Santa Luzia do Norte, agora Atalaia e estamos indo para Boca da Mata, São Miguel e Maceió. Para observar acima de tudo, a ritualística da Câmara, como está o funcionamento do Regimento. Vim aqui aprender com Vossas Excelências e trocar ideias. Cada Regimento parece ser igual, mas sabemos que cada Câmara tem suas peculiaridades", destaca o vereador Professor Luiz Carlos.

Para o chefe do Poder Legislativo de Capela, Fernando Malta, que também é chefe de operações da Policia Civil em Atalaia, um dos objetivos é promover encontros Legislativos. “Vim à Câmara de Atalaia para bater esse papo de vereador, conversar sobre o Legislativo. Estamos com o objetivo de realizar encontros Legislativos, por isso vou visitar várias Câmaras, para fazer esse grande encontro”.

O vereador decano do município de Atalaia, Fernando Vigário, elogiou a ideia trazida por Fernando Malta, de um grande e encontro das Câmaras do Vale do Paraíba. “O foco hoje foi a ideia do vereador Fernando Malta de realizar um encontro dos vereadores do grande Vale do Paraíba, que seria uma forma de realinhar forças, trazer novas investiduras, sobre as emendas impositivas que são muito importantes, pois tem uma força maior para que seja feita em beneficio dos munícipes atalaienses”.

Confira na íntegra a entrevista exclusiva desta visita, com o radialista Adaias Ferraz, para a Rádio Web do site Atalaia Pop: