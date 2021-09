Segunda Divisão do Atalaiense já tem 11 times classificados para as oitavas de final

A Segunda Divisão do Campeonato Atalaiense de Futebol 2021 já tem 11 times classificados para a próxima fase da competição. Palmeiras, Fazendinha, Deus É Fiel, Corinthians, Volta Redonda, Real Alto, Estrela, Ferroviária, Unidos da Vila, Meninos da Vila e Meninos de Deus, garantiam vaga às oitavas em partidas realizadas neste domingo, 19 de setembro.

A definição dos outros cinco classificados só sai neste próximo domingo, dia 26, na partida entre Amigos do Badala e Azul Real. A partida de volta foi adiada em virtude do falecimento ocorrido neste sábado, do Jackson, representante do Azul Real. Amigos do Badala tem a vantagem, por ter vencido o jogo de ida por 2 a 0.

Além da equipe vitoriosa no confronto entre Amigos do Badala e Azul Real, as quatro equipes eliminadas, com melhor campanha, avançam para a próxima fase.

Tradicional equipe do futebol atalaiense, o ECO após empatar em 1 a 1 o jogo de ida, foi derrotado por 3 a 0 para o Estrela. A equipe ouricuriense aguarda a definição do ultimo confronto para saber se avança a próxima fase.

A emoção da rodada ficou por conta do confronto entre Volta Redonda e Juventus, disputado no Campo da Comesa. Após perder o jogo de ida por 1 a 0, o Volta Redonda venceu o jogo de volta por 3 a 2, num jogaço de futebol. Nos pênaltis, melhor para o Volta Redonda, que venceu por 5 a 4 e garantiu sua classificação.

Quem sobrou na primeira fase e avança forte às oitavas, é a equipe do Meninos da Vila, que após vencer o Subzero na partida de ida por 2 a 0, não tomou conhecimento do adversário e aplicou uma goleada de 6 a 0.

A exemplo do que ocorreu no jogo de ida, Fazendinha e Unidos da Vila voltaram a vencer seus confrontos por WO*.

A competição é organizada pela Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Esportes e Lazer.

Confira os resultados:

No campo São Sebastião:

08:00 – Palmeiras 0 x 0 Esporte Club 21 (2 x 1 – AGREGADO)

10:00 – Fazendinha 3 x 0 Tatugaia (6 x 0 – AGREGADO)*

13:30 – Chapecoense 1 x 3 Deus É Fiel (1 x 4 – AGREGADO)

15:30 – Náutico 0 x 3 Corinthians (0 x 4 – AGREGADO)

No campo da Comesa:

08:00 – Volta Redonda 3 x 2 Juventus (3 x 3 AGREGADO) (5 X 4 DISPUTA DOS PÊNALTIS)

10:00 – Bittencourt 1 x 3 Real Alto (2 x 5 AGREGADO)

13:30 – Estrela JD E.C. 3 x 0 ECO (4 x 1 – AGREGADO)

15:30 – Amigos do Badala x Azul Real (ADIADO)

No Campo Lourival Melo:

08:00 – Ferroviária 2 x 0 Jovem Branca B (3 x 1 – AGREGADO)

10:00 – Unidos da Vila 3 x 0 Sapelense (6 x 0 - AGREGADO)*

13:30 – Meninos da Vila 6 x 0 Subzero (8 x 0 – AGREGADO)

15:30 – Meninos de Deus 2 x 0 Arrumadinho (6 x 0 – AGREGADO)