Anderson Medeiros destaca avanços em Atalaia com CISP, Instituto de Identificação e asfalto na Porangaba

Nesta última sexta-feira (17) o município de Atalaia recebeu a visita do governador Renan Filho em Atalaia, onde ao lado da prefeita Ceci Rocha e demais autoridades do Estado e do Município, assinou ordens de serviços para início da construção do CISP e do asfalto da BR-316 ao Distrito Porangaba, e também realizou a inauguração de um Posto do Instituto de Identificação.

Quem esteve acompanhando de perto este dia histórico para Atalaia, foi o vereador Anderson Medeiros (PSC), que destacou em suas redes sociais, que o município avança com essas importantes obras.

“Esse serviço do Posto do Instituto de Identificação já foi feito aqui em Atalaia, especificamente pelo meu pai (já falecido) e não sei por qual motivo deixou de ser feito. Mas, agora voltamos mais forte e com certeza irá atender não só Atalaia, mas cidades circunvizinhas”, destaca Anderson Medeiros.