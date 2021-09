Vitória da Bahia realiza seletiva em Atalaia em busca de jovens talentos para suas categorias de base

Na tarde deste sábado, 18, representantes do Esporte Clube Vitória da Bahia, estiveram no Estádio Municipal Luiz de Albuquerque Pontes, em Atalaia, realizando uma grande seletiva entre jovens da região.

Cerca de 300 crianças e adolescentes, de 12 a 16 anos, em sua grande maioria do município de Atalaia, participaram da “peneira”, como é conhecido o procedimento no meio do futebol. Uma grande oportunidade de mostrar seu talento na busca de realizar o sonho de se tornar jogador profissional de futebol.

Os jovens atletas foram acompanhados de perto pelo observador técnico do departamento de futebol de base da equipe baiana, o Maracanã.

Os selecionados terão a oportunidade de se apresentar no Centro de Treinamento do Vitória, na Bahia. Uma das melhores bases do futebol brasil.

A seletiva foi realizada através de uma parceria entre o vereador Marcos Rebollo e o time Independente Atalaia, contando com o apoio total da Prefeitura de Atalaia/Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.