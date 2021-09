Governo de Alagoas inaugura novo posto do Instituto de Identificação em Atalaia

Inauguração do novo Posto de Identificação no município de Atalaia. Foto: Perícia Oficial de AL.

O Governo do Estado de Alagoas, por meio da Superintendência do Instituto de Identificação da Perícia Oficial de Alagoas (Poal) inaugurou hoje (17), o novo Posto de Identificação no município de Atalaia. A 28º unidade está funcionando no prédio histórico da antiga Junta Militar da cidade, que fica no bairro Nova Olinda.

Após a inauguração, o primeiro a ser atendido na nova unidade, foi o menino João Miguel, de apenas 10 meses de idade, que já se tornou um cidadão com o RG na mão. "Agora vou poder cadastrá-lo nos programas do governo para ter direito aos benefícios e aos programas de assistência social", explicou a mãe.

A solenidade, teve a presença do Governador Renan Filho, da Deputada Federal Fátima Canuto, da Prefeita Ceci Rocha, do Vereador Rudinho e demais autoridades. O Superintendente do Instituto de Identificação de Alagoas, Anízio Amorim, responsável pela descentralização dos serviços e ampliação da rede dos postos explicou que a nova unidade garantirá atendimento aos moradores de Atalaia e cidades circunvizinhas.

"Estamos aproximando cada vez mais o Instituto de Identificação do Povo alagoano, os atalaienses agora vão poder emitir a primeira e segunda via do RG na sua cidade, com mais facilidade e agilidade sem precisar ir a Maceió. Atendemos o pleito da Prefeita e do Vereador Rudinho e contemplamos o povo de Atalaia e região com um Posto de Atendimento". Finalizou o superintendente Anizão.

Confira logo abaixo, entrevistas exclusivas com o superintendente Anizio Amorim e vereador Rudinho Rodrigues, ao radialista Adaias Ferraz, para a Rádio Web do site Atalaia Pop: