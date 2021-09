A governabilidade e a governança se diferem em propósito! É PRECISO PLANEJAR, PRIORIZAR para poder ALCANÇAR", ressalta Maxwel Amorim

O cenário atual tem exigido maior esforço nas organizações, sejam elas públicas ou privadas, demandando uma gestão de maior qualidade que responda em tempo às necessidades da sociedade.

“Entender as diferenças nas abordagens de gerenciamento e melhoria dos processos em organizações públicas e privadas, são fundamentais para as melhorias obtidas nas organizações públicas”, afirma o pesquisador Maxwel Amorim.

Maxwel Amorim é engenheiro de produção, especialista em logística e Supply Chain Management, Engenheiro de Segurança do trabalho e Saúde Ocupacional, Mestre em Análise de Sistemas Ambientais, além de ser consultor industrial e perito oficial da justiça do trabalho com diversos trabalhos aplicados ao planejamento urbano, projetos industriais, engenharia de operações processos e do trabalho, inteligência de negócios e gestão, mapeamento e diagnóstico rural e urbano, mobilidade urbana, gerenciamento de riscos e desastres , entre outros.

O pesquisador, que é natural do município de Atalaia (AL), destaca ainda que nos países democráticos, a gestão pública contemporânea é marcada por um compromisso cada vez maior com princípios administrativos que garantam uma participação política mais efetiva e profunda dos cidadãos nos rumos de suas sociedades. “Nesse contexto, a adoção de princípios de governança por organizações do setor público tem como finalidade tanto o aprofundamento do exercício da cidadania, como também o fortalecimento da democracia e a geração crescente de valor público”, pontua Maxwel Amorim.

“Estudar os princípios e as diretrizes da governança pública no Brasil e como a sua aplicação no cotidiano da gestão pública pode contribuir para os cidadãos participarem cada vez mais das tomadas de decisão em assuntos de interesse público é pilar fundamental rumo ao sucesso coletivo, isto é, de interesse de todos os cidadãos. Além disso, compreender modus operandi de aplicação desses princípios e diretrizes pode contribuir tanto para o aprimoramento da gestão pública como para tornar uma sociedade cada vez mais autogerida”, afirma Maxwel Amorim

Os processos, inseridos nesse propósito, são os elementos que permeiam todo o funcionamento das organizações, destacando as operações e as atividades executadas, o desenvolvimento de planos e o cumprimento de metas. Além disso, o desempenho da organização como um todo é função de seus processos e como eles são desenvolvidos e gerenciados. Destaca o engenheiro.

”Buscando a melhoria contínua, para fortalecer sua posição estratégica e de mercado em favorecimento da sociedade, a organização precisa garantir que seus processos funcionem de forma eficiente e eficaz, sendo continuamente refinados, para garantir desempenhos superiores e excelência no que faz”, acrescenta o perito e pesquisador.

Para Maxwell Amorim, na análise feita no estudo é importante destacar que os conceitos iniciais ligados a riscos, nessa esfera, são elementares para o mundo das finanças e fazem parte da vida cotidiana dos seres humanos. “A compreensão da diferença entre risco e incerteza é importante para tomada de decisão e análises tanto na governança quanto na governabilidade. Compreender os fatores que fazem com que a subjetividade altere decisões envolvendo risco e incerteza permite que estudiosos mapeiem e compreendam porque as decisões não são 100% racionais”, completa.

“A diferença entre o risco e a incerteza, bem como que o impacto da subjetividade pode mudar decisões ligadas a esses dois fatores, É PRECISO PLANEJAR, PRIORIZAR para poder ALCANÇAR", ressalta Maxwel Amorim.

O trabalho enfatiza “a necessidade de abordar o alinhamento de interesses na gestão da governança estratégica deve ser abordada mediante conceitos sobre a identificação das partes interessadas, dos envolvidos, os chamados stakeholders, e assim apresentar as responsabilidades, o interesse, o poder, a influência, o impacto e a importância de cada membro acerca das políticas públicas e das ações, podendo, portanto, elaborar estratégias de alinhamento dos diferentes interesses que envolvem as ações de uma organização”.

O pesquisador lembra ainda que as organizações públicas e privadas devem buscar constantemente sua eficiência e eficácia. “Nesse sentido, o gerenciamento de seus processos é um instrumento que permite a melhoria dos processos, tornando-os mais ágeis e robustos, permitindo, também, as rápidas transformações exigidas no mundo atual. As ações governamentais vêm conduzindo uma série de ações e programas que buscam aprimorar os serviços públicos, por meio da melhoria dos processos de trabalho. Essas mudanças beneficiam o governo – porque simplificam e agilizam os processos de trabalho, e também a população, facilitando o atendimento e reduzindo os custos”, ressalta.

O estudo sustenta a reflexão em que a governabilidade e a governança se diferem em propósito. Enquanto a primeira direciona-se a aspectos do cargo, a segunda refere-se à transparência e às articulações que venham a surgir.

“Em geral, o processo de governança estratégica exige várias ações por parte dos executivos, a fim de que eles possam conduzir e administrar o processo estratégico. Os desafios de liderança, contudo, são significativos e diversos. A liderança responsável e a obtenção de resultados requerem dos dirigentes e gestores algumas ações para garantir excelência perante esse processo”, conclui Maxwel Amorim.