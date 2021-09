Vereador Cicinho Melo solicita construção de auditório em escola municipal do Distrito Santo Antônio

O chefe do Legislativo atalaiense, vereador Cicinho Melo (PSC) protocolou na sessão ordinária da Câmara Municipal de Atalaia, desta terça-feira (14), sua Indicação n° 005/2021, direcionada a prefeita Ceci Rocha (PSC). No documento, o parlamentar solicita a construção de um auditório na Escola Municipal Francisco de Albuquerque Pontes, localizada no Distrito Santo Antônio dos Milagres, em Atalaia.

De acordo com o presidente da Câmara, a realização da obra beneficiará diretamente jovens e adolescentes regularmente matriculados, bem como contemplará um antigo apelo daquela comunidade. Ao justificar sua indicação, o vereador frisou que a melhoria da infraestrutura da escola pode contribuir também na melhoria da qualidade da educação.

“É importante que as escolas tenham espaços que promovam a cultura e a socialização, a exemplo dos auditórios. A escola municipal Francisco de Albuquerque Pontes necessita desenvolver suas atividades escolares em espaço que permita o planejamento de eventos, beneficiando também toda a comunidade local”, argumentou Cicinho Melo.

A Indicação do vereador Cicinho Melo seguiu tramitação em Plenário, sendo votado e aprovado pelos vereadores presentes.