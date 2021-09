Remo anuncia a contratação do meia Neto Moura

O Remo anunciou, na noite desta segunda-feira, a contratação do meia atalaiense Neto Moura, de 25 anos, que estava no Mirassol. O jogador tem desembarque em Belém previsto para esta quarta-feira, onde passará a ser opção azulina na Série B do Brasileiro.

"Estou muito feliz com a oportunidade que o Remo está me proporcionando. A expectativa é a melhor possível em poder vestir a camisa desse grande clube do nosso futebol. É um prazer imenso e darei o meu melhor a cada dia, a cada jogo para ajudar o Rei da Amazônia a conquistar os objetivos do ano", Neto Moura, em entrevista ao site remista.

Neto Moura esteve em campo pelo Mirassol no último domingo, na vitória por 1 a 0 diante do Paraná. O time paulista não tem mais chances de classificação ao quadrangular da Terceirona. Ele era titular da equipe, com 27 partidas na temporada - nenhum gol marcado.

Alagoano, Neto Moura surgiu no Sport, em 2014, apontado como uma das grandes promessas da base. No Leão pernambucano até 2017, fez 65 jogos e marcou quatro gols.

Depois, passou pelo América Mineiro, retornou ao Sport (28 jogos), Vila Nova (30 jogos, três gols), Mirassol e foi emprestado à Ponte Preta no ano passado, com 30 confrontos - balançou a rede uma vez.