Aloísio Chulapa participa do lançamento do terceiro uniforme do São Paulo

Aloísio Chulapa com o novo 3º uniforme do São Paulo.

O São Paulo, juntamente com sua patrocinadora Adidas, lançou o seu terceiro uniforme para a temporada, nesta sexta-feira (10). A campanha de lançamento contou com a participação de Cicinho e Aloísio Chulapa, ex-atletas do clube, além da jogadora Formiga.

“Meu manto de ontem, hoje e sempre!”, destacou Aloísio Chulapa em suas redes sociais.

O uniforme é inspirado em um verso do hino do São Paulo: “Amado clube brasileiro”. A nova camisa destaca as cores do clube, dispostas na horizontal. O branco, vermelho e preto também aparecem nas mangas. A camisa apresenta três listras brancas, assim como no escudo e no logo da patrocinadora localizados no peito. A gola apresenta-se na cor vermelha.

Para relembrar a história são-paulina, um vídeo foi veiculado com várias imagens, manchetes e filmagens nacionais e internacionais que repercutem momentos marcantes do clube, especialmente os títulos conquistados dentro e fora do país. O vídeo ainda conta com imagens de torcedores ostentando o manto do time em diferentes partes do mundo para mostrar como a paixão tricolor ultrapassa fronteiras.

O manto tricolor está disponível para compra no site da Adidas e nas lojas físicas da patrocinadora e do São Paulo. No próximo dia 17, as camisas poderão ser adquiridas em todo o mercado.