Copervales Agroindustrial realiza Celebração Ecumênica pelo início da Safra 2021/2022

A Copervales Agroindustrial, localizada no município de Atalaia, realizou na manhã desta quinta-feira, 9 de setembro, a tradicional Celebração Ecumênica que marca o início da Safra 2021/2022.

Com a participação de funcionários, colaboradores e diretores, a celebração também contou com a presença da prefeita de Atalaia Ceci Rocha, do prefeito de Murici Olavo Neto, do Padre Luiz França, do presidente da Câmara vereador Cicinho Melo, do vereador Neto Acioli, procuradores do município Márcio Roberto Júnior e Nicollas Costa, e demais convidados.

A pedido do presidente da Copervales Túlio Tenório, que se recupera de uma cirurgia de córnea, o vice-presidente Carlos Moraes destacou que esta celebração é também dedicada a memória de todos que se foram por conta desta pandemia.

Carlos Moraes ressaltou a importância da parceria que a indústria vem tendo com a prefeita Ceci Rocha e prefeitos de cidades vizinhas. “A prefeita Cecília de Atalaia é nossa parceira, tem nos ajudado muito aqui neste projeto. Os que aqui tiveram, também deram sua ajuda. Saudar o prefeito de Murici Olavo Neto, que também tem nos ajudado bastante, uma patrol passa aqui a safra toda nos servindo, como também mandou a patrol a prefeita Cecilia, para nos servir. Nos ajuda muito, pois precisamos aqui de parcerias, que são sempre bem vindas. Complementando com o prefeito de Pilar, o prefeito de Capela, em suas respectivas áreas.

A Copervales é uma cooperativa de fornecedores de cana de açúcar, que no ano de 2015 trouxe esperanças para o município de Atalaia e região, arrendando e reativando a antiga Usina Uruba, voltando a ser uma das principais fontes de oportunidade de emprego para os atalaienses.

Atualmente a Copervales conta com 168 cooperados. Recebe canas de fornecedores espalhados em 18 municípios. “Estamos com a Usina pronta para moer. Graças a Deus a safra este ano deve ser melhor. Estamos em uma ascendência, que precisamos chegar a um milhão de toneladas, que é o corte máximo dessa Usina. Saímos de 470 mil, fomos para 670 mil, voltamos para 530, demos um salto grande para 814, fomos a 842 mil toneladas e chegamos na safra passada a 856. É um feito enorme, mas graças a esses cooperados. É esta força de cooperados que faz com quê esta força esteja funcionando. Este grande projeto social é o segundo desse Estado, só perdemos para a Pindorama”, completa o vice-presidente.