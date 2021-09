Vereadora Janaína do Cal faz entrega de kits escolares aos alunos da Escola Municipal José Martins de Almeida

Vereadora Janaína do Cal deu as boas-vindas aos alunos da Escola Municipal José Martins de Almeida.

No retorno das aulas presenciais na rede municipal de Atalaia, ocorrido nesta quarta-feira (8), a vereadora Janaína do Cal fez questão de desejar boas-vindas aos alunos da Escola Municipal José Martins de Almeida, no Distrito Branca.

Na oportunidade, a vereadora fez a entrega de um kit escolar para cada aluno, o que tornou esse volta às aulas ainda mais especial para os alunos.

“Foi um momento muito lindo de alegria e gratidão. Estavam todos radiantes em poder voltar”, comentou a vereadora Janaína.

A vereadora destacou também a organização da Escola para receber os alunos. “A Escola estava totalmente organizada, obedecendo todos os protocolos sanitários. Quero parabenizar a todos que fazem a Educação em Atalaia, pelo compromisso em fazer o melhor para nossas crianças”, destaca Janaína do Cal.