Riquelmy marca o gol da vitória do Flamengo e manda abraço para o Distrito Ouricuri

Riquelmy marcou o gol da vitória do Flamengo por 2 a 1 contra o Volta Redonda, na tarde deste sábado (4), em partida válida pela quarta rodada do Carioca Sub-17. A partida foi disputada na Gávea, no Rio de Janeiro.

O jovem atleta natural do Distrito Ouricuri mostrou mais uma vez muita qualidade, oportunismo e faro de gol. Recebeu o cruzamento dentro da área, escorou para o seu companheiro de time e se posicionou muito bem pra receber o passe e chutar cruzado, sem chances para o goleiro.

Esse foi o segundo gol do Riquelmy na competição, que tem o Flamengo na liderança isolada, com quatro jogos e quatro vitória.

Em entrevista a Fla TV, o artilheiro Riquelmy aproveitou a oportunidade para mandar um abraço para sua terra natal, o Distrito Ouricuri. Confira logo abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Atalaia Pop (@instaatalaiapop)