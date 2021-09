Guarda Municipal e político, Marcos Rebollo vem sabendo honrar as duas funções que desempenha

Não foram poucas as vezes que o vereador por Atalaia, Marcos Rebollo (MDB), nestes quase nove anos como representante dos atalaienses no Poder Legislativo, subiu à Tribuna para exaltar, com demonstrações de orgulho, que é guarda municipal.

São onze anos como servidor concursado no nosso vizinho município de Pilar, vestindo a farda azul, se empenhando ao lado de seus companheiros na luta por melhorias para a categoria e participando de todas as conquistas daquela categoria, que agora nas gestões do prefeito Renato Filho, transformou àquela Guarda Municipal numa das melhores e mais bem equipadas de Alagoas.

Todo esse amor e dedicação pela categoria que representa, muito reflete na sua luta diária durante seu mandato de vereador, para trazer melhorias e avanços para a Guarda Municipal de Atalaia. Atualmente o vereador vem desempenhando sua função de guarda em sua cidade de Atalaia.

Para se ter uma ideia, fruto do trabalho do vereador Marcos no Legislativo, os guardas que antes possuíam apenas 30% de risco de vida, agora já conta com 70%, e, com um projeto de autoria do vereador, já aprovado na Câmara, passará após período de pandemia, aos 100%, o que equipara nossa GM as melhores Guardas do Estado.

Através da parceria do vereador com a prefeita Ceci Rocha, a GM já tem projeto aprovado de Ouvidoria e Corregedoria, está melhor equipada com fardamentos (Marcos Rebollo foi autor de projeto que garante o auxilio fardamento), com novas viaturas, com cursos de aprimoramento e se prepara para ter sua sede totalmente estruturada. São avanços que trazem orgulho para quem desempenha esse importante trabalho nas ruas de Atalaia.

“Seja na função de vereador ou na de guarda municipal, tenho exercido com muito prazer e muita honra, em servir não só o sistema público, como funcionário do Pilar, como também ser representante do povo da minha cidade de Atalaia. Esta missão que me foi dada, tenha certeza que enquanto estiver aqui, eu vou honrá-la”, destaca Marcos Rebollo.

Além da incansável luta pela categoria da Guarda Municipal, o vereador tem um grande leque de pautas aprovadas na Câmara, em prol de todas as categorias de Atalaia. “Quando assumi meu mandato, a Guarda de Atalaia só tinha 30% e hoje está com 70% do risco de vida e com 30% já aprovado, para depois que passar a pandemia. No Legislativo como vereador tenho feito minha função, tenho dado apoio não só a Guarda Municipal, como a Educação, a Saúde, o Esporte. Briguei pela Gestão Democrática na Educação, pelo rateio para o pessoal dos 40% da Educação. Fui contra a unificação de matrículas. Brigamos contra as gratificações exorbitantes, que hoje só se incorpora após 10 anos ininterruptos. É uma vasta lista de coisas boas que trouxemos para o nosso município. Como vereador também, conseguir trazer a placa vermelha para os mototaxistas, entre outras demandas”.