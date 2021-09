Fátima Canuto visita a Casa de Cultura de Atalaia e firma compromisso em buscar apoios para revitalizar aquele espaço cultural

Deputada Fátima Canuto se reúne com integrantes do NACA na Casa de Cultura de Atalaia.

Atalaia recebeu nesta quarta-feira, 1º de setembro, a ilustre visita da deputada estadual Fátima Canuto (PSC). A convite do coordenador cultural do NACA (Núcleo Atalaiense de Cultura e Arte) Felipe Kauê, a deputada visitou a Casa de Cultura do município, onde se reuniu com integrantes do NACA para tratar de uma possível revitalização daquele prédio.

Na oportunidade, a deputada Fátima Canuto firmou compromisso em articular com os órgãos competentes, na busca de viabilizar essa tão sonhada revitalização.

A Casa de Cultura de Atalaia foi e é um espaço para práticas culturais, fundada no início dos de 1980. Contudo, por conta dificuldades administrativas e financeiras a Casa foi fechada e é importante ressaltar que o poder público da época não agiu para evitar essa perda, uma vez que a competência administrativa passou pelas mãos do estado e para o município foi uma grande perda para os movimentos culturais e fazedores de cultura do nosso município.

Em 2017 iniciou um movimento para a reabertura da Casa, que contou com apoio de diversas lideranças e população em geral. A reabertura contou também com uma grande programação cultural com feira de artesanato, apresentação de artistas locais, entre outras.

A Casa de Cultura continua com dificuldades, pois ainda é necessária uma completa reforma no local para recuperar os equipamentos, a exemplo do seu auditório. Por isso, o NACA está realizando um grande movimento de articulação com lideranças, para buscar apoios. A manifestação clara de apoio da deputada Fátima Canuto em ajudar a casa de cultura, foi bastante comemorado pelos integrantes do NACA.

“As vantagens da Casa de Cultura revitalizada são inúmeras, além de termos um espaço para práticas culturais, poderemos incentivar a nossa economia local com eventos e feiras. também pode ser um local de socialização, tirando muitos adolescentes e jovens da rua e inserido-os em um espaço cultural”, destacou o coordenador Felipe Kauê.