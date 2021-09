Secretaria de Saúde de Atalaia realiza Audiência Pública na Câmara para prestação de contas

A Secretaria Municipal de Saúde de Atalaia realizou na manhã desta terça-feira, 31 de agosto, no Plenário da Câmara, uma Audiência Pública de Prestação de Contas referente ao terceiro quadrimestre de 2020 e ao primeiro quadrimestre de 2021, com base no relatório quadrimestral e no Relatório Resumido de Execução Orçamentária.

Na oportunidade, a secretária Nilza Malta apresentou os demonstrativos das produções e ações realizadas no período e das receitas e despesas executadas no município, conforme determina a Lei Federal nº 8.689/93, em conformidade com a LC 141/2012.

“É obrigação desta gestão, fazer a prestação do último quadrimestre de 2020, que tivemos algumas dificuldades para montar. Mas, a nossa equipe buscando através dos relatórios de gestão, conseguimos montar essa prestação de contas”, esclareceu a secretária.

Nilza Malta também respondeu a questionamentos apresentados pelos vereadores presentes.

Além dos vereadores, a Audiência Pública contou com a presença da prefeita Ceci Rocha, procurador do município Dr. Márcio Júnior, funcionários da Secretaria de Saúde e população presente.

Ouça logo abaixo a sessão na íntegra, que teve transmissão ao vivo da Rádio Web do site Atalaia Pop: