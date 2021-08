12ª Conferência Municipal de Assistência Social de Atalaia discute e define diretrizes para aprimoramento do SUAS

Na manhã desta segunda-feira, 30 de agosto, foi realizada a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social de Atalaia, que teve como tema: “Assistência Social: direito do povo e dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”.

O evento realizado na Escola Municipal Antônio Vieira, foi organizado pela Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Assistência Social e também pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS.

A Conferência teve o objetivo de discutir a política de Assistência Social e a construção de diretrizes para o aprimoramento da rede de atendimento em Atalaia. Também foram eleitos delegados que representarão o município e seus eixos propostos, na Conferência Estadual.

A 12ª Conferência contou com as presenças da prefeita Ceci Rocha, da vice-prefeita Camyla Brasil, secretária municipal de Assistência Social Valéria Araújo, presidente do CMAS Arlene Cidreira, dos vereadores Rudinho, Anderson Medeiros, Tacinho, Janaína do Cal, Lays Melo, Neto Acioli e Anilson Júnior, funcionários públicos e representantes da sociedade civil.