Klevia Dantas é a Miss Atalaia Model 2021

Este é o novo empreendimento do casal de empresários atalaienses Arnon e Aline Raposo.

Rede Bem Drogarias chega a Atalaia. Marca conta com várias unidades franqueadas espalhadas pelo Brasil

Cidade - Há 2 dias Rede Bem Drogarias chega a Atalaia. Marca conta com várias unidades franqueadas espalhadas pelo Brasil Este é o novo empreendimento do casal de empresários atalaienses Arnon e Aline Raposo.

No reencontro dos últimos finalistas, Amigos de Ouricuri e Vira Virou ficam no empate por 2 a 2.

Esportes - Há 2 dias No reencontro dos últimos finalistas, Amigos de Ouricuri e Vira Virou ficam no empate por 2 a 2.

Anderson Medeiros propõe PL para proibir pintura de veículos e portas com pistola em vias públicas, sem a devida proteção

Câmara Municipal - Há 3 dias Anderson Medeiros propõe PL para proibir pintura de veículos e portas com pistola em vias públicas, sem a devida proteção

4